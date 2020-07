Vijf weekends cultuurzomer KOER&TOER: “Alliejn in Oilsjt” Rutger Lievens

15 juli 2020

14u42 0 Aalst De stad Aalst zet alles op alles om deze zomer de cultuurhonger van haar inwoners te stillen met KOER&TOER. Vanaf 30 juli kan je vijf weekends lang coronaproof genieten van de beste artiesten op de prachtige binnenKOER van de Pupillen. Vanaf half augustus kun je tijdens TOER verrassende en kunstige plekjes ontdekken in stad en deelgemeenten.

De stad, De Werf, Utopia, CIRK!, Kunstoevers, Biensoigné, Cinema en Netwerk Aalst slaan de handen in elkaar om de Aalstenaars een gevarieerd programma aan te bieden. Cultuur voor jong en oud, en dat aan zeer democratische prijzen. Comedy, circus, toneel, poëzie, dans, muziek, film... Het staat allemaal op het programma van donderdag tot maandag.



“Cultuurweekends van vijf dagen, dat kan alliejn in Oilsjt”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Maar dit initiatief is broodnodig om een positieve vibe door onze stad te laten gaan. Met KOER&TOER biedt de stad Aalstenaars een spetterende zomer op een droomlocatie, de Pupillen. Ideaal gelegen om voor of na een optreden de lokale horeca nog te steunen. Win-win voor iedereen.”

Doorzichtige tent

Op de binnenKOER van de Pupillen komt er een doorzichtige tent waarin je in optimale omstandigheden kunt genieten van zeer uiteenlopende vormen van cultuur. Er is plaats voor 200 bezoekers. Er zijn voorstellingen vanaf 11 tot 22 uur. De laatste drie weekends verwent Netwerk Aalst nog met een laatavondfilm om 22 uur.

“De organisatoren hebben op zeer korte tijd een indrukwekkend programma uitgewerkt”, zegt een tevreden schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht. “Er staat heel wat Aalsters talent op het podium zoals Ella&Wido, Irish Coffee, Tim Foncke..., maar ook (inter)nationale artiesten zoals Dimitri Leue, Jan -aap Van der Wal en Kapitein Winokio zullen gecharmeerd zijn door ons Aalsterse festival.”

Er is ook nog plaats voor Aalsterse artiesten of verenigingen die het podium willen veroveren. Interesse? Mail je kandidatuur naar koerentoer@aalst.be.

KOER

Voor iedere KOERvoorstelling heb je een (betalend) ticket nodig. Dat kan je het makkelijkst boeken via koerentoer.aalst.be of telefonisch via 053 72 35 35. Als je meerdere tickets bestelt, kan dit enkel per bubbel van maximaal acht personen. Wie bestelt, moet ook zijn contactgegevens doorgeven.

TOER

Aalstenaars trokken de voorbije maanden massaal hun wandelschoenen aan en sprongen op hun fiets. De stad wil die wandel- en fietstochten opvrolijken met kunstige eyecatchers. Via TOER kun je van 17 augustus tot 13 september deze plekjes ontdekken in Aalst en deelgemeenten. Je kunt het parcours vrij bewandelen. De folder met kaart en meer info kun je vanaf 14 augustus afhalen bij het toeristisch kantoor, het administratief centrum, Utopia en Netwerk Aalst. De stippen vind je ook op koerentoer.aalst.be.

Info en tickets KOER&TOER: koerentoer.aalst.be.