Vijf tips voor het weekend Claudia Van den Houte

07 juni 2019

Zele : doortocht Roparun

De doortocht van de Roparun is naar traditie een groot gebeuren in Zele. Vele Zelenaars komen dan naar buiten, verkleden zich in het thema en sommigen trekken zelf een kraampje op. Het thema dit jaar luidt ‘Zele, 15 jaar vurig voor Roparun’. Ruim 8.000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zijn in het pinksterweekend in de weer om geld in te zamelen voor mensen met kanker. Zondag 9 juni start rond 15 uur de randanimatie op het Fontienhof en het marktplein en rond 20 uur passeren de eerste lopers en fietsers door de centrumstraten van Zele, dat al tien keer werd uitgeroepen tot Roparunstad.

Heldergem: ‘Knuffelvliegen’ met modelluchtvaartclub The Little Wings

Modelluchtvaartclub The Little Wings vzw organiseert op pinkstermaandag een dag ‘Knuffelvliegen’ op haar terrein langs de Kambaan in Heldergem. Tijdens deze familiedag kunnen kinderen hun knuffeldiertje of lievelingspop een luchtdoop laten maken met een radiobestuurd modelvliegtuig, helikopter of zweeftoestel. “Na de landing krijgt de knuffel natuurlijk ook een vliegbrevet als bewijs dat hij heeft gevolgen”, vertelt Willy Bogaert van The Little Wings. “We zorgen ook voor randanimatie voor de kinderen met onder meer een springkasteel. In de loop van de namiddag zullen enkele van onze toestellen ook snoep droppen voor de kinderen.”

Het ‘Knuffelvliegen’ vindt plaats op pinkstermaandag 10 juni van 14 uur tot 17 uur aan de Kambaan in Heldergem. Het evenement is gratis en toegankelijk voor iedereen. Inschrijvingen en meer info via www.thelittlewings.be.

Ninove: All American Day

De Pollarestraat in Ninove is zondag het decor voor de zesde editie van de ‘All American Day’. Op die dag zijn er naar traditie weer heel wat Amerikaanse auto’s, trucks en motors te bewonderen in de Pollarestraat. Er is ook muziek, met optredens van Low Down Kings, 70′s Tush en Hangärhead en er zijn drank- en eetstandjes. Om 18 uur worden de bekers uitgereikt aan de mooiste wagens. De ‘All American Day’ vindt op zondag 9 juni vanaf 11 uur plaats in de Pollarestraat, ter hoogte van huisnummer 220. De toegang is gratis.

Aalst: Superstar op wielen

‘Superstar op wielen’ is een gezellige fietstocht met fijne praktische proeven doorheen Groot–Aalst langs rustige paden en minder bekende plekjes. Er is keuze uit vier routes van gemiddeld 30 kilometer en een kinderroute van 10 kilometer. De fietsers houden tijdens de omloop regelmatig halt om een aantal proeven uit te voeren, zoals gordelblikwerpen, eierkoers, badmintonbasket, fietshandbal en boogschieten. Onderweg kan je genieten van een hapje en een drankje. Er worden drie mountainbikes en sportjassen verloot onder alle deelnemers. Je kan starten tussen 10 en 13 uur in sportcentrum Osbroek. Je betaalt 2 euro per deelnemer (tot 12 jaar gratis). Jong en oud kan deelnemen, maar er moet wel een groep van minimum vijf personen worden gevormd.

Aalst: Kantien Royal Food Truck Festival

Op het Werfplein in Aalst kan je van vrijdag tot en met maandag culinair genieten tijdens het Kantien Royal Food Truck Festival. Het festival serveert een waaier van wereldse gerechten, waaronder ‘Haute’ Dogs, Gourmet Burgers, Mexicaanse burrito’s, Indian Curry, Thaise dumplings en nog veel meer. Er zijn ook wijnen en zwoele cocktails. Vintage dj’s zorgen voor een zomerse sound en ambiance in een gezellige setting, met zithoeken, een authentiek café, picknick-dekentjes en sfeervolle lichtjes. Het Kantien Royal Food Truck Festival start vrijdag om 14 uur en zaterdag en zondag om 12 uur op het Werfplein. Meer info via www.kantienroyal.be.