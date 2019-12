Exclusief voor abonnees Vijf tips voor het weekend: van Bake off over stevige wandeling tot wilgenhutten maken LDO

12 december 2019

17u07 0

VerhAalst in Aalst

Geïnteresseerden in geschiedenis en muziek kunnen zaterdagavond terecht in feestzaal V.T.I. in de Sinte Annalaan 99b. De Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem neemt de bezoekers met muziek en beeld mee op reis door de geschiedenis van Aalst. Tickets kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Meer info op www.harmonieherdersem.be.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis