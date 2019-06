Vijf personen onder invloed van alcohol, twee bestuurders leggen positieve drugtest af Koen Baten

08 juni 2019

14u52 0 Aalst Tijdens de eerste avond van het weekend zonder alcohol werden 306 personen onderworpen aan een alcoholtest. Bij 23 bestuurders werd er alcohol gedetecteerd, uiteindelijk bleken er vijf positief te zijn. Zij kregen een boete variërend van 179 tot 1.600 euro. Een rijbewijs werd ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Naast de bestuurders onder invloed van alcohol werden ook twee chauffeurs betrapt onder invloed van drugs, ook hun rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. De politie kon ook twee bestuurders betrappen met een voorlopig rijbewijs na 22.00 uur en zonder begeleider in het weekend. Een PV werd opgemaakt. Twee voertuigen werden tegengehouden waarbij er twijfel was of ze waren verzekerd.

De politie kon ook een gestolen voertuig terugvinden. Tijdens de controles vluchtte een bestuurder ook weg van de politie, hij kon onderschept worden en had een grote som geld bij zich en een hoeveelheid drugs, mogelijk ging het om een dealer.

Daarnaast werd er ook nog gecontroleerd op snelheid. Hier werden 39 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

Tot slot werd er ook nog een boete uitgeschreven van 174 euro nadat een vader zijn peuter niet had vastgemaakt met een gordel of correcte veiligheid.