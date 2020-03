Vijf patiënten met coronavirus sterven in Aalsterse ziekenhuizen: “70% van de bedden van Intensieve Zorgen is nu bezet” Rutger Lievens

30 maart 2020

17u10 0 Aalst Het aantal dodelijke slachtoffers door het coronavirus in Aalst is gestegen van 2 naar 7. Ondertussen raken de afdelingen Intensieve Zorgen van het ASZ en OLV-ziekenhuis stilaan vol. Al 70% van de bedden zijn bezet.

“Net zoals in de rest van het land blijft het aantal hospitalisaties ook in Aalst hoog, en ook in ASZ en OLV zullen de aantallen wellicht nog toenemen de komende dagen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die dagelijks een update geeft over de situatie in Aalst. “We zijn hierop voorbereid en roepen tegelijk iedereen op zich rigoureus aan de maatregelen te blijven houden.”

Momenteel worden 129 patiënten besmet met het coronavirus verzorgd in de twee Aalsterse ziekenhuizen, waarvan 30 mensen op Intensieve Zorgen. “Dat komt ongeveer overeen met 70% van de capaciteit op Intensieve Zorgen”, zegt de burgemeester. “Wat een indrukwekkende stijging impliceert. 39 patiënten zijn kunnen terugkeren naar hun eigen woonst. Het slechte nieuws is dat er in totaal 7 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Oprechte deelneming aan de getroffen families.”

“De logistieke inspanning blijft intussen enorm”, zegt D’Haese. “Deze namiddag werden niet minder 1.000 gezichtsmaskers geleverd. Met appreciatie en dank aan allen die het hele weekend hebben doorgewerkt om ook deze opdracht te volbrengen. Ook de komende dagen gaat de medische en logistieke strijd voort, en zelfs meer dan ooit”, zegt hij.