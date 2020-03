Exclusief voor abonnees Vijf nostalgische filmpjes van Aalsterse ‘muzikant’ in ‘Tien Om Te Zien’: “Ik was drummer bij Ace Of Base, maar had nog nooit een drumstel van dichtbij gezien” Rutger Lievens

30 maart 2020

13u53 10 Aalst Niks meer entertainend in de jaren 90 dan een aflevering van ‘Tien Om Te Zien’ op VTM. Vlaamse en internationale artiesten brachten er hun hits, al was er van live optreden weinig sprake. De achtergrondmuzikanten waren meestal figuranten die nooit een gitaar of synthesizer van dichtbij hadden gezien. Een van hen was Aalstenaar Serge Monsieur, die om zijn vrienden op Facebook op te beuren in deze coronatijden de nostalgische filmpjes van toen opnieuw post. Wij tonen er vijf en vroegen aan Serge hoe hij ‘muzikant’ werd in ‘Tien Om Te Zien’.

Hij was muzikant van Wendy Van Wanten, Dana Winner, Vanessa Chinitor, Luc Steeno, Will Tura en bijna alle andere Vlaamse artiesten. Of hij deed toch alsof. Op sociale media postte Serge Monsieur de voorbije dagen de grappige filmpjes vol nostalgie van zijn optredens in ‘Tien Om Te Zien’. Om hen op te beuren in deze barre coronatijden.

