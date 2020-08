Vijf jaar geleden stierven Axelle(3) en Johanna(31) bij dramatisch verkeersongeval in Aalst: dader komt na 1,5 jaar cel al vrij Koen Baten

23 augustus 2020

15u05 0 Aalst/Damme Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat de kleine Axelle en haar mama Johanna van de weg gemaaid werden op de Kwalestraat in Nieuwerkerken bij Aalst. Om 11.55 uur stak de mama met haar dochter de straat over toen ze aangereden werden door een jonge bestuurder onder invloed van alcohol en drugs. Hij pleegde na het ongeval ook vluchtmisdrijf en kreeg 7,5 jaar cel waarvan een deel met uitstel. Na 1,5 jaar gevangenis is de beklaagde intussen vrij. “Een uitgesproken straf moet een straf blijven", zegt familielid Soetkin Geerinck.

De datum van 23 augustus 2015 staat voor het leven in het geheugen gegrift van de familie van Axelle en Johanna. Elk jaar houden zij een herdenking in de Kwalestraat in Aalst waar het dramatische ongeval gebeurde. Op de plek van het ongeval staat ook een gedenksteen die oproept voor een veilig verkeer.

Ook dit jaar, in tijden van corona, was er een herdenking, maar slechts met tien personen en de dichtste familie van het slachtoffer. “Vijf jaar later willen wij opnieuw getuigen over een mooie jonge liefhebbende moeder die samen met haar oogappel de aarde moest verlaten op onverantwoorde manier”, zegt Isolde Geerinck. “Een jonge chauffeur onder invloed van drugs en drank en een gebrek aan slaap zorgt al vijf jaar lang voor een onzichtbare afstand tussen ons en Johanna en Axelle.”

“Een klein virus houdt ons op dit moment in bedwang, waardoor het een moeilijke oefening is om troost bij elkaar te vinden en fysiek in contact te staan met elkaar", klinkt het. “Daarom blazen heel wat mensen kleurrijke zeepbellen vandaag. Zeepbellen die Axelle zo graag zag. Deze bellen gaan hopelijk naar het land waar Johanna en Axelle nu zijn en kan het een glimlach op hun gezicht brengen", klinkt het.

“Het monument hier maakt het verdriet en gemis tastbaar, maar zorgt ook voor zichtbaarheid naar andere bestuurders toe, die wij blijven oproepen om verantwoord te rijden zodat deze drama’s kunnen vermeden worden", klinkt het.

Spijt

Exact vijf jaar na het ongeval, komt de bestuurder Cedric C., volledig vrij. Soetkin Geerinck volgde het hele proces van dichtbij mee, en heeft het moeilijk met het feit dat hij al zo snel vrij komt. “Hij zat slechts 1,5 jaar in de gevangenis terwijl er 7,5 jaar cel gevorderd werd", zegt Soetkin. “Een straf moet een straf zijn die is uitgesproken. Dit voelt als natrappen naar ons en doet pijn. We beseffen wel dat hij vroeg of laat moest vrijkomen, maar dit is bijzonder vroeg”, klinkt het. “Naar ons toe lijkt het nog altijd dat Cedric ook een slachtoffer is. Spijt heeft hij zelden getoond en een antwoord op onze vragen heeft hij na vijf jaar nog niet gegeven. Als hij echt spijt had, zou hij nooit in beroep gegaan zijn", klinkt het.

Ook voor de Opa en Oma van Axelle blijft het nieuws bijzonder moeilijk. “Wij verjaren allemaal in deze periode van het jaar, maar dat verdwijnt in het niets. Wij vieren niet meer sinds dit verschrikkelijke nieuws", klinkt het. “Dat hij nu al zo snel vrij komt doet iets breken vanbinnen. We willen hem niet het volledige leven ontnemen, maar na 1,5 jaar al vrijkomen is ongelofelijk", klinkt het.