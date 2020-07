Vijf jaar cel voor man die vrouw overvalt met mes in woning nadat hij ruzie kreeg met zijn vriendin Abdelouafi T. heeft een eindeloos strafblad en werd ook al in verband gebracht met terroristen hier in België Koen Baten

15 juli 2020

16u29 4 Hofstade/Gijzegem Abdelouafi T. is door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar na een homejacking bij een vrouw uit Hofstade. Hij ging de woning binnen en nam een mes uit de keuken om dan de vrouw te bedreigen. Ook zijn vriendin stond terecht, maar werd vrijgesproken omdat zij niets met de feiten te maken had. T. is geen onbekende voor het gerecht en werd in 2015 al eens gelinkt aan extremistische kringen in België.

De feiten in Hofstade dateren van 17 april 2020. De man uit Gijzegem was toen samen met zijn vriendin N.V. naar de politie in Aalst gegaan nadat er bij hen was ingebroken. Ze wilden aangifte doen van de feiten en trokken met de bus naar het politiekantoor. Omdat er na de aangifte geen bus meer, was wilde Abdelouafi T. een fiets stelen om zo naar huis te rijden. Zijn vriendin werd kwaad en het koppel kreeg ruzie waarna T. gewoon te voet vertrok.

Eerder al inbraak

Om zijn woede te bekoelen trok hij naar De Steenweg van Aalst in Hofstade en drong hij de woning binnen van de 62-jarige Lutgarde Annaert. Hij nam een mes uit haar keuken en zette dit op haar keel, waarna hij haar bedreigde om het geld te geven. De vrouw zelf had geen geld meer in huis omdat er twee weken eerder al was ingebroken bij haar. Ze stuurde de man naar de overkant van de straat bij haar overbuur omdat ze wist dat hij camerabewaking had. De overbuur deed niet open, waardoor T. het op een lopen zette op weg naar huis.

Het gaat hier om een samenloop van omstandigheden. Hij begreep zelf niet goed wat hem toen bezielde of waarom hij deze feiten heeft gepleegd Advocaat van de beklaagde

“Het gaat hier om een samenloop van omstandigheden", aldus de verdediging van T. “Hij begreep zelf niet goed wat hem toen bezielde of waarom hij deze feiten heeft gepleegd. Hij heeft dan ook ontzettend veel spijt van deze overval en wil dit dan ook duidelijk meedelen aan de slachtoffers", aldus zijn raadsman. De beklaagde bleef ontkennen dat hij het slachtoffer bij de keel had genomen.

Vriendin onschuldig

Piet Vandoolaeghe trad als advocaat op voor de vriendin van T. “Zij had mijn cliënt op het rechte pad gekregen, waardoor hij al twee jaar niet meer in aanraking kwam met het gerecht", aldus Vandoolaeghe. “Zij was hem die avond gaan zoeken en werd daarom ook in de buurt gesignaleerd, maar heeft helemaal niets met de feiten te maken en is ook niet naar binnen gegaan in de woning”, klinkt het. “Mijn cliënt heeft geen enkele financiële problemen of nood om dit soort feiten te plegen", besluit Vandoolaeghe.

Abdelouafi T. zelf is geen onbekende voor het gerecht. In 2015 werden in zijn cel foto’s gevonden van Nazir Trabelsi. Daarna zou hij verder geradicaliseerd zijn in de cel in Brugge en extremistische gedachten vertoond hebben. Hij zou ook andere gevangenen overtuigd hebben om extremistische gedachten te krijgen.

Bij deze feiten speelde dit echter geen rol. De rechtbank oordeelde dat hij schuldig was aan alle feiten en stuurt hem vijf jaar naar de gevangenis. Zijn vriendin N.V. werd tot opluchting van haar advocaat over de hele lijn vrijgesproken.