Vijf diamanten en negen gouden bruidsparen ontvangen op stadhuis Rutger Lievens

28 november 2019

11u26 0 Aalst Op woensdag 27 november werden de gouden en diamanten jubilarissen door schepen Mia De Brouwer (N-VA) ontvangen in de trouwzaal van het voormalige stadhuis van Aalst.

Schepen De Brouwer mocht 5 diamanten en 9 gouden bruidsparen gehuwd in november 1959 en 1969 ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis. Zij kregen een receptie aangeboden en ontvingen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.

Diamanten bruidsparen: Jozef Van der Biest en Margareta Depauw (16/10/1959), Roger De Boom en Paula Vermeiren (6/11/1959), Dani Huylebroeck en Gilberte Cooreman (9/11/1959), Jozef De Witte en Wilhelmina Van Nieuwenborgh (13/11/1959), Julien De Meester en Martha Plas (28/11/1959)

Gouden bruidsparen: Luc Eeman en Lucie Uyttersprot (6/11/1969), Etienne Lelie en Jeannine Van den Branden (7/11/1969), Alex Buyle en Irene Stevelinck (8/11/1969), Louis De Wolf en Nelly Ernst (8/11/1969), Jean Vercauteren en Rita Eeckhaut (14/11/1969), Karel Gijsens en Francine Van de Velde (15/11/1969), René Foket en Viviane De Pril (15/11/1969), Marc Dessomville en Monique Vanderhasselt (19/11/1969), Petrus De Swaef en Nicole Petit (28/11/1969)