Vijf Aalsterse crèches dicht: “Het personeel laten werken in een onbeschermde omgeving is onverantwoord” Rutger Lievens

17 maart 2020

13u21 260 Aalst Maxine McKenzie sluit kinderdagverblijf Tatien en vier andere crèches in Aalst. De voorbije dagen waren beduidend minder kinderen aanwezig. Het gezondheidsrisico voor kinderen én personeel is te groot, oordeelt de uitbaatster van de kinderdagverblijven. “Als er een personeelslid ziek wordt, dan ben ik verantwoordelijk”, zegt ze.

Maxine McKenzie baat vijf kinderdagverblijven uit in Aalst, maar die gingen dinsdag allemaal dicht. Sinds deze middag is ze aan het rondbellen naar de ouders om de kinderen op te komen halen. Sinds de scholen alleen nog opvang aanbieden, is het aantal kinderen in de kinderopvang serieus in aantal verminderd. Een handvol kinderen was nog aanwezig in de kinderopvang.

De uitbaatster heeft nu besloten dat ze haar personeel niet meer wil blootstellen aan het gezondheidsrisico. Zij zegt dat de kinderdagverblijven van Kind & Gezin weinig informatie krijgen. “Er zijn veel medewerkers die bellen dat ze niet komen werken omdat ze bijvoorbeeld keelpijn hebben. Wat kan je tegen die mensen zeggen? Iedereen mag thuis werken, scholen bieden alleen nog opvang aan, maar onze personeelsleden moeten onbeschermd aan het werk. Er is ook geen enkele verzekering. Uitbaters van kinderdagverblijven vrezen dat zij verantwoordelijk zullen gesteld worden als het misgaat met de gezondheid van hun personeel”, zegt Maxine, die de kinderdagverblijven sluit tot nader order.