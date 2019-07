Viergeslacht dankzij de geboorte van baby Margot Rutger Lievens

02 juli 2019

17u48 0 Aalst Margot De Meersman uit Erembodegem maakt een viergeslacht compleet.

Margot De Meersman werd geboren op 17 mei 2019. Daardoor is er een viergeslacht in vrouwelijke lijn in haar familie. De mama van Margot heet Lynn Demartin en werd geboren op 5 juli 1992. De grootmoeder is Myriam Kestens, geboren op 1 juli 1963. De overgrootmoeder van Margot is Yvonne Lagrin die geboren werd op 10 juli 1932.