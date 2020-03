Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen lanceert noodfonds ‘Brood voor morgenvroeg’: “Die lege winkelrekken zijn een ramp voor mensen met een beperkt budget” Rutger Lievens

26 maart 2020

14u04 14 Aalst Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept op tot concrete coronamaatregelen voor alle mensen in armoede én lanceert het noodfonds ‘Brood voor morgenvroeg’ in Aalst. “Lege rekken in de winkel zijn voor mensen met een zeer beperkt budget een ramp”, zeggen ze.

Een pijnlijke vaststelling. Je kinderen geen maaltijd kunnen voorzetten omdat de goedkoopste basisproducten opgekocht zijn. “Lege rekken in de winkel zijn voor mensen met een zeer beperkt budget een ramp. De storm op de basisproducten zoals melk, brood, pasta,... dwingt de meest kwetsbare mensen om op zoek te gaan naar basisproducten in de duurdere winkels”, zegt Joke Steenhoudt van Vierdewereldgroep. “Zo is een gezin gewoon van kippenwit te kopen aan 0,99 euro per pakje en moet het daar nu 1,98 euro voor neertellen. Mensen moeten meer betalen voor hetzelfde, maar hun budget is niet plots verhoogd. Bovendien komt er een pak minder voedseloverschotten binnen bij de Aalsterse Sociale Kruidenier, dus kan er minder voedsel bedeeld worden.”

3.000 gezinnen in armoede

Er leven in Aalst meer dan 3.000 gezinnen in armoede. “Het weekbudget van een alleenstaande is vaak maar 50 euro, een alleenstaande mama met 2 kleine kinderen vertelde ons dat ze 250 euro leefgeld per maand heeft of 62,50 euro per week. Daarvan moet je eten, de was doen, huishoudproducten kopen, je vervoer betalen, naar de dokter. Ronduit een onmogelijke opdracht. Wie leeft van een beperkt weekbudget, kan ook geen voorraden inslaan noch rondrijden met een auto op zoek naar goedkopere voeding. Voor hen weegt de onzekerheid eens zo zwaar.”

“Een kennis had net genoeg geld mee om in de ALDI rijst en eitjes te kopen. Daar was alles weg. Het was geen optie om naar een andere winkel te gaan, waar die dingen een beetje duurder zijn. In ons budget gaat het niet over een verschil in euro’s, maar in eurocenten”, vertelt Veerle. Ook zij moet als alleenstaande mama met twee tienerdochters rondkomen met een klein budget.

Coronamaatregelen

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept op tot concrete coronamaatregelen voor alle mensen in armoede. “Onze samenleving heeft nu veel oog voor de noden van bedrijven en mensen die plots technisch werkloos worden. Er wordt vanuit de overheid heel wat geregeld. Mensen die zonder werk vallen, moeten nu bijvoorbeeld geen gas, water en elektriciteit betalen. We vinden dit zeer goed, maar vragen tegelijk: welke ondersteuning komt er voor mensen die het sowieso al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen?”

De Vierdewereldgroep vraagt voedselsolidariteit. “Met een aanvullende steun vanuit het OCMW/lokaal bestuur zouden de gezinnen die onder de armoedegrens leven voldoende geld hebben om etenswaren te kopen. We vragen aan verhuurders en socialehuisvestingsmaatschappijen om de huur in april en mei te halveren. Aan de Vlaamse regering vragen we om voor een maand de water- en energiefactuur van alle mensen met een uitkering of in collectieve schuldbemiddeling over te nemen”, zegt de organisatie.

Noodfonds

De organisatie start ook met het noodfonds ‘Brood voor morgenvroeg’. Je kan een bijdrage storten op BE51 0018 8396 9362 van ‘Brood voor morgenvroeg’. Jouw steun komt volledig en rechtstreeks terecht bij Aalsterse gezinnen die in armoede leven. Samen met de Sociale Kruidenier in Aalst wordt met jouw steun gezorgd voor volwaardige basispakketten voeding die aan huis geleverd worden tijdens deze coronacrisis. Ook krijgen de gezinnen maaltijdcheques zodat ze specifieke producten zoals melkpoeder en luiers kunnen kopen.