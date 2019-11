Vierdejaars van het SMI Raffelgem Sint-Anna hebben elke vrijdag een hond in de klas Rutger Lievens

21 november 2019

14u04 0 Aalst Sus, Bambou en Lowie, zo heten de drie honden die elke vrijdag kwispelend rondlopen op vrije basisschool Raffelgem Sint-Anna in Aalst. Hun baasjes, drie leraressen, nemen hen elke week een dagje mee naar school. “Je zou het misschien niet verwachten, maar de kinderen worden hier rustig van. De klas is veel stiller als de hond er is, want ze weten dat hij niet tegen veel rumoer kan", zegt de juf.

Juffen Célia Deweer, Leen De Brandt en San De Deken hadden het idee om op Werelddierendag hun hond mee te nemen naar de klas. Dat was zo een leuke ervaring dat de directie van de school voorstelde om de hond wekelijks mee te brengen. “Ik had Bambou meegenomen naar de klas en dat was echt goed meegevallen. Sinds dit schooljaar hebben de twee klassen uit het vierde leerjaar en de rekenklas van juf San De Deken elke vrijdag een hond in de klas”, zegt Celia Deweer van het vierde.

Elke hond heeft zijn persoonlijkheid en eigenheden en daar wordt in de lessen op ingespeeld. “Bambou is een border collie en die beweegt graag. Met haar gaan we wandelen. Bambou is opgevoed in het Frans, dus zij begrijpt alleen maar Franse instructies. De kinderen leren zo op een speelse manier hun eerste woordjes Frans”, zegt Célia. “Maar Bambou kan ook gewoon stil zijn in de klas. De kinderen zijn blij als ze er is.”

De labrador Sus straalt rust uit in de klas van juf Leen. “Sus is een erg rustige hond. Soms wandelt hij tussen de banken en stopt hij bij een leerling om geaaid te worden. Hij blijft heel rustig in de klas en de klas wordt er ook rustiger door. We beleven schattige momenten, als we in een kring zitten zit Sus er gewoon bij als een van de kinderen”, zegt de juf.

De leerlingen houden van de aanwezigheid van het hondje. Yirca en Jill (8) zijn grote fans van hond Sus. “Als je hem aait in zijn hals, dan likt hij je hand. Dat is grappig”, zeggen de meisjes. “Hij eet heel graag koekjes, maar houdt ook heel erg van slapen. Sus slaapt heel vaak”, glimlachen ze.

Kinderen worden gelukkiger van een hond in de klas én raar maar waar: ze werken met meer concentratie hun taken af. “Het klinkt contradictorisch, maar de klas is veel stiller als de hond er is, want de kinderen weten dat de hondjes niet tegen weel rumoer kunnen”, zegt juf San, het baasje van de Duitse Herder Lowie. “De dieren steunen de kinderen. Ze voelen wanneer een kind het moeilijker heeft en gaan dan spontaan bij dat kind liggen om het te kalmeren. Dat is heel typisch voor honden. Zo werken onze dieren ook aan het algemeen geluk en welzijn van de kinderen in de klas”, zegt ze.