Vierdejaars van DVM-HTB op uitwisseling in het Italiaanse Perugia Rutger Lievens

17 oktober 2019

14u06 6 Aalst Zes leerlingen van de Aalsterse school DVM-HTB zijn op uitwisseling in het Italiaanse Perugia.

“Van 13 tot 19 oktober zijn we met zes leerlingen op uitwisseling in Perugia, Italië”, zeggen Lola en Lana van 4ESB, Dylan en Dimara van 4TW en Lotte en Fleur van 4CM. Zij worden bij hun gastgezinnen een week lang ondergedompeld in de Italiaanse cultuur. “We volgen workshops op het Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei met als thema Leonardo da Vinci als visionair”, zeggen de jongeren.

“Met deze uitwisseling zijn we halverwege het tweejarige project. In maart ontvangen we op onze school telkens zes leerlingen uit onze vier partnerscholen uit Polen, Italië, Spanje en Roemenië”, aldus DvM-HTB in Aalst. “De bezoekende leerlingen worden in gastgezinnen van onze leerlingen opgevangen en onze school organiseert workshops met als thema Leonardo da Vinci als uitvinder. In mei staat de laatste uitwisseling op het programma en bezoeken we onze Poolse partner.”

Meer info over ‘Steam like Leonardo’ kan je vinden op de projectwebsite www.steamlikeleonardo.eu.