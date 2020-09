Vierde kinderboek in Aalsters dialect: ‘Gebisj’ Rutger Lievens

21 september 2020

11u41 12 Aalst Andy Van Hauwermeiren, Peter De Smedt, Tijl Van Vreckem van Droi Raa Oiren brengen hun vierde kinderboek uit in het Aalsters dialect. Het thema is dit keer ‘insecten’ of ‘gebisj’.

“Na een vloerpuzzel met de belangrijkste Aalsterse plaatsen op vermeld en 3 boekjes in het Aalsters dialect, brengen we dit jaar een vierde kartonnen kinderboekje uit met als titel ‘gebisj’. Een boekje over insecten of zoals het aan kleuters wordt aangeleerd:’ kriebelbeestjes’”, zeggen Andy Van Hauwermeiren, Peter De Smedt, Tijl Van Vreckem van Droi Raa Oiren. “Met onze vzw Droi Raa Oiren willen we nog steeds op een ludieke manier het Aalsters dialect promoten. Ook lanceren we tegelijkertijd onze website www.droiraaoiren.be waarop je onze producten kan bestellen.”

Gebisj is een Aalsters kinderboekje met 12 tekeningen en woorden rond het thema insecten. Kinderen leren onder meer de betekenis van een saroepslek, een moijler en een spinnekop.