Vierde jaar publiciteit van TechniGo! Aalst ontwerpt kaartjes voor Rode Neuzen Dag Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Joachim Baeyens

25 november 2019

00u00

Bron: Rode Neuzen Reporters 1 Aalst Tijdens de maand november maken Rode Neuzen jongerenreporters uit heel Vlaanderen het nieuws over Rode Neuzen Dag. In Aalst is Joachim Baeyens van de school TechniGO! onze Rode Neuzen Reporter ter plaatse. Hij maakt een verslag over een bijzondere actie: de Rode Neuzen Dag-kaartjes! “4 Publiciteit B laat in hun kaarten kijken”

De klas 4 Publiciteit B is al een tijdje bezig met het maken en ontwerpen van kaartjes. Niet zomaar kaartjes, maar echte Rode Neuzen Dag Kaartjes! Omdat er op TechniGO! veel verschillende richtingen zijn, is het mogelijk om beroepsgerelateerde Rode Neuzen Dag-acties op te starten. Na het succes van de soep- en pizzaverkoop, is de richting Publiciteit aan de beurt. Ik was erbij en sprak met enkele leerlingen.

Shana Gyselinck (15) en Gemima Mpuanga (15) waren de twee leerlingen die me te woord stonden tijdens het ontwerpen. Zij vinden Rode Neuzen Dag en de Rode Neuzen Dag-kaartenverkoop zeer belangrijk om mensen hoop te geven en om aan te tonen dat niemand er alleen voor staat. Ze willen mensen graag mentaal steunen en zetten zich daarom maar al te graag in voor deze unieke actie.

Geraakt worden langs binnen

Toen ik vroeg waarover een goede Rode Neuzen Dag Kaart moest beschikken, hadden ze snel een antwoord klaar: “Het moet een kaart zijn die de mensen echt aanspreekt en waardoor ze echt geraakt worden langs binnen”, zei Saha. Gemima beaamde dit en vertelde me dat haar favoriete tekst was: ‘Niet perfect maar uniek’. Shana toonde me haar favoriete tekst. Deze droeg de boodschap: ‘Life would be perfect if we had these’, geïllustreerd met een play, pauze, vooruit - en achteruitspoelknop.

Spannende tijden

Omdat niet alle kaarten gedrukt kunnen worden, worden er een paar uitgekozen. Shana en Gemima hopen natuurlijk allebei dat hun kaarten verkozen zullen worden, maar daarvoor zal het nog even bang afwachten zijn. De kaarten zijn binnenkort beschikbaar op TechniGO! te Aalst. Het is al het tweede jaar op rij dat deze actie gevoerd werd.

Zelf iets doen voor Rode Neuzen Dag? Doe een gift aan Rode Neuzen Dag op rodeneuzendag.be