Vier weekends pop-up ‘Wunderbar’ in café ‘t Half Maantje Rutger Lievens

28 augustus 2019

13u10 0 Aalst Café ‘t Half Maantje in de Pontstraat in Aalst gaat in september weer open als pop-up bar ‘Wunderbar’. Vier weekends lang caféplezier verzekerd. De bar is elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend.

Een groep vrienden wordt tijdelijk de cafébazen van ‘t Half Maantje in de Pontstraat, dat in september de ‘Wunderbar’ zal heten. “Het vroegere half Maantje wordt in september een pop-up bar, de ‘Wunderbar’. Op vrijdag 6 september starten vier weekends caféplezier. Spring binnen met al je collega’s voor de afterwork en blijf hangen tot in de vroege uurtjes. Elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend”, zeggen de uitbaters. Op vrijdag 6 september staan de dj’s van Late Night Smoking achter de draaitafel. Er is een afterwork vanaf 16 uur, dj’s vanaf 21 uur.