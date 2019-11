Vier tegenkandidaten uit 2000 staan achter Yvan vèr 2020 Rutger Lievens

17 november 2019

09u42 20 Aalst Zijn affiche mag gezien zijn, zijn carnavalsliedje is af: Yvan De Boitselier zit in de laatste rechte lijn naar de prinsenverkiezing van Aalst. De kandidaat droomde van een echt carnavalsbal en kreeg er een.

“Zonder een steen te werpen naar de kandidaten van de voorbije jaren, maar op de carnavalsbals in het verleden miste ik een beetje de unieke carnavalssfeer: verklede mensen, carnavalsmuziek. Ik droomde dat ik op mijn bal een zee van verklede carnavalisten zou zien dansen”, vertelde Yvan. Wie naar het carnavalsbal van Yvan kwam, werd gevraagd om zich ofwel te verkleden als een look-a-like van Yvan of van een bekende persoon.

Tien carnavalshits op zijn naam

Op het bal werd zijn affiche en liedje voorgesteld, en was er een filmpje te zien met fragmenten uit het legendarische tv-programma ‘Het leven zoals het is: de prinsenverkiezing’ over de prinsenverkiezing van 2000. Tegenkandidaten in 2000 waren Wim Delclef, Steven Van Wesemael, Mil Arys en Bart Van Den Neste. Alle vier steunen ze nu de kandidatuur van Yvan en ze legden op het carnavalsbal uit waarom. De prins van 2000 Bart Van Den Neste verwoordde het als volgt. “Een carnavalist die tien carnavalshits op zijn naam heeft staan, liedjes die ze met carnaval nog altijd meezingen, die verdient het om Prins Carnaval te zijn", zei hij.