Vier overlijdens in WZC Denderrust in Herdersem, 36 senioren besmet. Keizer Kamiel Sergant gezond en wel Rutger Lievens

16 april 2020

15u04 18 Aalst Het coronavirus slaat ook hard toe in woonzorgcentrum Denderrust in Herdersem. Daar zijn dit weekend vier bewoners overleden aan het virus. 36 anderen zijn besmet, maar de meesten vertonen weinig symptomen. De bekendste bewoner van het woonzorgcentrum, Kamiel Sergant (85), is gezond en wel.

Freddy Horlez, directeur van het woonzorgcentrum in Herdersem, zegt dat ze daar sinds geruime tijd de bewoners testen. “Toen de eerste bewoners ziek werden, hebben we beslist om onze senioren systematisch te testen. Geen evidentie, gezien de geringe labocapaciteit en tests die voorhanden zijn, maar het is ons toch gelukt. Door die tests weten we nu dat er bij ons 36 van de 147 bewoners besmet zijn met het coronavirus. Dat wil zeker niet zeggen dat iedereen heel erg ziek is. Integendeel, bij een groot deel van de besmette mensen zie je geen symptomen. Jammer genoeg bij een aantal anderen wel. Dit weekend sloeg het coronavirus ineens hard toe. Drie bewoners zijn in het woonzorgcentrum overleden, een andere bewoner van ons overleed in het ziekenhuis.”

Een van de bekendste senioren in Denderrust in Herdersem is carnavalskeizer Kamiel Sergant. Als 85-jarige zit hij in de leeftijdscategorie die hard wordt geraakt door het virus. Het woonzorgcentrum zette onlangs nog een mooie foto van Kamiel op Facebook, waarbij hij een bos tulpen vasthoudt en glimlacht naar de camera. Zijn familie laat ons weten dat hij nog altijd in goede gezondheid is.