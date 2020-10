Vier nieuwe ziekenwagens voor Hulpverleningszone Zuid-Oost Rutger Lievens

02 oktober 2020

15u23 0 Aalst Hulpverleningszone Zuid-Oost heeft vier nieuwe ziekenwagens in dienst genomen. Deze wagens worden ingezet door de brandweerposten van Aalst, Ninove en Wetteren.

De nieuwe voertuigen zijn ontworpen met specifieke aandacht voor de veiligheid en de ergonomie van zowel patiënt als personeel. Hulpverleningszone Zuid-Oost is één van de grootste ziekenwagendiensten van Vlaanderen. Naast de brandweertaken worden door de zone op jaarbasis een 15.000-tal dringende oproepen voor medische hulp beantwoord.

“De aankoop van de nieuwe voertuigen was al enige tijd broodnodig en nu is het dus zover. Met de nieuwe ziekenwagens kunnen de ambulanciers en verpleegkundigen in deze corona-tijden nog beter inspelen op de noden van de patiënt. De zone voert een beleid waarin het rollend materiaal regelmatig vervangen wordt. Het is immers van belang dat onze brandweerpersoneelsleden en ambulanciers met de meest recente technologisch uitgeruste wagens werken om de inwoners van de zone te helpen en te beschermen”, aldus Tania De Jonge, voorzitter van de Zone Zuid-Oost.

De voertuigen zijn uitgerust met het meest moderne materiaal en voorzien van de groen-gele striping die sinds een tijd wordt voorgeschreven. Hierdoor zijn de voertuigen in elke omstandigheid duidelijk zichtbaar. Ook de brandweerpost in Wichelen krijgt in de nabije toekomst een nieuwe ziekenwagen ter beschikking.

Dringende nood aan medische hulp? Bel 112 of gebruik de 112.be app.