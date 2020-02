Vier Heemskinderen niet op Ros Balatum door storm Rutger Lievens

23 februari 2020

14u58 0 Aalst Door de windsnelheden kunnen de vier heemskinderen niet op het Ros Balatum plaatsnemen. Zij wandelen voor het Ros in de stoet.

Het Ros Balatum is het Ros Beiaard van Aalst. Volgens Aalstenaars is het zelfs de verbeterde versie van het Dendermondse Ros Beiaard. De vete tussen beide steden is eeuwenoud. Pol & Pieter Daelman (11), Tycho Roels (13) en Victor D’Hooge (12) zijn dit jaar de Vier Heemskinderen die mogen op het Ros zitten. Maar door de wind mogen ze niet plaatsnemen op het Ros Balatum. “Jammer”, zegt Pieter Daelman. “Maar het is wel veiliger op de grond. Het is beter zo.”