VIER filmt in Louis D’Haeseleerstraat: Clothilde en Philimonius voor één dag een bordeel Rutger Lievens

17 augustus 2020

15u59 0 Aalst Koffiehuis Philimonius en zaak voor schoonheidsproducten Clothilde in de Louis D’Haeseleerstraat zijn voor één dag omgebouwd tot een bordeel. VIER is er een nieuwe komische reeks aan het opnemen.

In Philimonius stond Jo De Bruyne voor een keer niet achter zijn toog, maar stonden acteurs achter het raam. Idem dito aan de overkant van de straat bij Clothilde. Veel kunnen ze er bij VIER nog niet over kwijt. Het gaat voorlopig om testopnames. De acteurs behoren wel tot de top in België. Zo konden we Charlotte Vandermeersch en Rik Verheye spotten in de Louis D’Haeseleerstraat.