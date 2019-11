Vier Afghaanse transmigranten die geseind stonden uit vrachtwagen gehaald Koen Baten

07 november 2019

18u35 26 Aalst Op het industrieterrein in Erembodegem zijn donderdagochtend omstreeks 9.30 uur vier transmigranten uit een vrachtwagen gehaald. Het incident gebeurde bij Belcolade. De vrachtwagenchauffeur merkte zelf op dat er iets niet correct was en verwittigde het bedrijf. Burgemeester Christoph D’Haese bevestigt het nieuws. “De vier Afghanen stonden ook geseind bij de politie", klinkt het.

“De vrachtwagenchauffeur hoorde plots een geluid in zijn vrachtwagen waarop de bal aan het rollen ging”, vertelt D’Haese. De migranten konden zelf uit de vrachtwagen kruipen en werden daar even opgevangen. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. “Ze werden alle vier opgepakt en zitten nog in de cel. De dienst Vreemdelingenzaken is op de hoogte en zal nu verder moeten beslissen wat er gaat gebeuren", aldus de Aalsterse burgemeester. De vier transmigranten raakten niet gewond. Hoe en waar ze net in de vrachtwagen zijn terechtgekomen is onduidelijk.