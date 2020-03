Vier Aalsterse huisartsen in quarantaine na coronabesmetting: "Wij verwachten dat 50% van de huisartsen besmet raakt” Rutger Lievens

30 maart 2020

16u32 0 Aalst Dat het risico op besmetting door het coronavirus veel groter is voor zorgverleners blijkt nu ook in de regio Aalst. Daar moesten al vier huisartsen in quarantaine worden geplaatst.

Op de 120 actieve huisartsen in Aalst, Affligem, Erpe-Mere en Haaltert testten vier artsen positief op COVID-19. Zij zijn niet zwaar ziek, maar werden preventief en om verdere besmettingen te vermijden in quarantaine geplaatst. Opvallend: drie van de vier artsen zijn zeventigers. Niet toevallig de meest risicovolle groep wat complicaties betreft.

26% bevolking besmet

Artsen vermoeden dat de kans dat ze zelf besmet raken tegen het einde van de pandemie 50% bedraagt. Dat berekenden ze op basis van een extrapolatie. “Momenteel is 10% van de bevolking zichtbaar besmet en zou 16% van de bevolking besmet zijn zonder dat ze symptomen vertonen. Als je weet dat wij dagelijks tientallen patiënten zien, is de kans om zelf besmet te worden of zijn bijzonder groot.”

Telefonisch contacteren

Extra maatregelen worden voorlopig niet genomen. “Als arts nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.” Voor wie zich zelf ziek voelt, verandert evenmin iets. “We vragen nog steeds telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts.” ‘s Nachts en tijdens het weekend is de wachtdienst bereikbaar via het centraal nummer 1733. Zonder voorafgaande contactname naar een artsenpraktijk, huisartsenwachtpost of spoedopname gaan, is niet toegelaten.