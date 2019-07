VIDEO Zestig jaar oude agave van cactusclub Aylostera krijgt zonnige plek aan Utopia Rutger Lievens

12u56 0 Aalst Cactusclub Ayostera uit Aalst houdt na 34 jaar op met bestaan, maar leeft verder in een speciale cactus die vandaag aan Utopia werd geplaatst. Het gaat om een zestigjarige agave die al dertig jaar in het bezit is van de club.

De cactusclub uit Hofstade moet stoppen doordat te veel leden afhaken, maar verdwijnt niet zonder een spoor achter te laten. Woensdagochtend werd de zestig jaar oude agave van de cactusclub verhuisd door een vrachtwagen van de stad naar het pleintje aan Utopia aan de kant van de Graanmarkt.

Voor Jef Keymeulen, bezieler van de cactusclub, een speciaal moment. “We hebben de agave dertig jaar geleden overgenomen van een cactusliefhebber uit Lede. Het was een scheut van aan de Middellandse Zee”, legt hij uit. Eigenlijk zijn agaves afkomstig van op het Amerikaanse continent. Aan de Middellandse Zee worden ze tegenwoordig zelfs bestreden omdat ze exoten zijn. Ze worden heel erg oud. “De planten worden wel eens de 100-jarige aloë genoemd. Ze zien eruit als een aloë, maar het is dus een agave. De plant komt één keer in bloei, met een spectaculaire vijf meter hoge bloem, maar sterft daarna wel”, zegt Keymeulen. In de zomer zal de agave te bezichtigen zijn aan Utopia, ze overwintert in de serre van de stad.