VIDEO Peter Delclef heeft nieuwe single: ‘Ik wil meer’ Rutger Lievens

23 juni 2019

15u10 0 Aalst De Aalsterse zanger Peter Delclef heeft een nieuwe single: ‘Ik wil meer’. “Het is het meest vlotte en poppy nummer dat ik ooit maakte”, zegt Delclef.

Peter Delclef is superblij met zijn nieuw liedje. “Eindelijk kan ik mijn nieuwe single en video ‘Ik wil meer’ voorstellen. David Vervoort stond in voor het schrijven, componeren en producen van het nummer. David is in de showbizz al lang geen onbekende meer en zorgde eveneens voor geslaagde samenwerkingen met Laura Lynn, De Romeo’s, Sergio, Willy Sommers en ook Christoff”, zegt Peter. “De mixing en mastering gebeurde in de ‘Riverside’-studio’s in Berlijn. Naar mijn mening is dit het meest vlotte en poppy nummer dat ik ooit gemaakt heb.”

Heel gauw is het ook op cd beschikbaar, maar vanaf vandaag is het al verkrijgbaar als legale download op iTunes en zowat alle digitale platforms.