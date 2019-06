Video. Motorfiets rijdt 20 kilometer lang op amper twee meter afstand van vrachtwagen op E40 tussen Aalst en Wetteren Koen Baten

16u14 8 Aalst Een motorfietser heeft op de E40 tussen Aalst en Wetteren donderdagmiddag gevaarlijk rijgedrag vertoond. De bestuurder op een rode bromfiets reed gevaarlijk dicht achter een vrachtwagen over een afstand van meer dan twintig kilometer lang.

Een vrachtwagenchauffeur die achter de motor reed kon het hele gebeuren vastleggen met zijn dashcam. Hij merkte de motorfiets al op in Aalst, en pas aan de parking in Wetteren reed hij niet meer zo kort op zijn voorligger. “Hij vertoonde erg gevaarlijk rijgedrag. Als de vrachtwagen voor hem moest remmen kon hij nooit tijdig stoppen en had dit mogelijk zware gevolgen", klinkt het.

Waarom de motorfiets zo dicht achter de vrachtwagen bleef rijden is niet duidelijk. De man zal met de beelden naar de politie stappen.