VIDEO. Man die racistische brief ontving, leest liefdevolle brief van Steven Van Herreweghe voor Rutger Lievens

15 juni 2019

15u54 0 Aalst Na de ‘Opmars voor verdraagzaamheid en respect’ - tegen de racistische brieven - heeft Enoch Kashenda de liefdevolle brief van Steven Van Herreweghe voorgelezen. Enoch is een van de buurtbewoners van de Weverijstraat die een racistische brief in de brievenbus kreeg.

De mars startte aan de Varkensmarkt en eindigde op het Vredeplein. Onder meer Enoch Kashenda kreeg het woord en las op het podium de liefdevolle brief van Steven Van Herreweghe voor. Van Herreweghe had die geschreven als reactie op de racistische brief. Het kon op veel applaus rekenen.