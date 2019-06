VIDEO. Is dit de koelste parkeerplaats van het land? Rutger Lievens

26 juni 2019

19u42 12 Aalst Bizar zicht aan een parkeerplaats in Aalst: een ventilator staat er te draaien aan een parkeerplaats. Is dit de koelste parkeerplek van het land?

Mensen snakken naar afkoeling dezer dagen en doen alles voor een frisse bries in het aangezicht. Aan Hersthage in Aalst staat er zelfs een ventilator die een parkeerplek koel houdt voor wie niet houdt van hitte in de wagen. Of zo lijkt het toch. Op het eerste zicht lijkt het op een draaiende ventilator in open lucht, maar het blijkt om een afgeschreven exemplaar te gaan. De stekker zit in geen enkel stopcontact. Een sluikstort in Aalst, afgezet door een buurtbewoner die van zijn kapotte ventilator af wilde. De ventilator wordt aangedreven door de wind.