VIDEO Herdersemse superfan van Soeur Sourire: “De laatste wens van Zuster Glimlach in vervulling zien gaan”

Herdersemse superfan van Soeur Sourire: "De laatste wens van Zuster Glimlach in vervulling zien gaan" Rutger Lievens

04 juli 2019

Carine Michiels uit Herdersem is een van de vier superfans van Soeur Sourire die alles in het werk stellen om haar laatste wens in vervulling te doen gaan: een laatste cd met onuitgegeven liedjes van de zingende non. De Belgische Soeur Sourire Jeanne Deckers werd in de jaren 60 wereldberoemd dankzij de hit 'Dominique', maar stapte 34 jaar geleden met haar vriendin uit het leven.

The Singing Nun uit het klooster van de Dominicanessen in Waterloo bereikte in 1963 wereldfaam. Als enige Belgische ooit stond ze met haar hit - ‘Dominique-nique-nique, s’en allait tout simplement, u kent het wel - op nummer één in de Amerikaanse hitparade. Na haar dood in 1985 liet ze dozen vol ongebruikte tapes achter. Haar laatste wens: om die muziek uit te brengen na haar dood.

Disco

34 jaar na haar dood gaan enkele superfans de uitdaging aan. De Belgen Carine Michiels en Alain Closson, de Fransman Florian Desmaison en de Amerikaanse auteur Deb Chadwick zijn alle vier trouwe fans van de zingende non. “Ik heb haar ontdekt in 1982. Toen bracht ze een discoversie uit van ‘Dominique’. In 1985 volgde de dubbele zelfmoord van Soeur Sourire en haar vriendin. Ik wou meer over haar te weten komen, begon LP’s, foto’s en krantenartikels te verzamelen.”

En zo kwam Carine Michiels uit Herdersem vijf jaar geleden in het bezit van tapes en cassettes met onuitgebrachte muziek van Soeur Sourire. Die lagen in de kelder van vertrouwenspersoon Jean Berlier. “Op de nieuwe cd die we willen uitbrengen met onuitgegeven liedjes zullen 14 nummers staan. Ok, er is wat werk aan. Bij sommige liedjes hoor je dat ze in woonkamer zit en zingt. Op de achtergrond gaat een deurbel, maar ze trekt er zich niks van aan. Karl Anderson van Global Recording Artists is ook een fan en kan de muziek in de VS opfrissen”, zegt Carine.

Glimlachen van in de hemel

Dat zal echter niet gratis gebeuren. “De digitalisering, de marketing, het zal volgens onze berekeningen zo’n 8.000 euro kosten”, zegt Carine, die samen met de andere drie fans onder de naam Team Soeur Sourire een crowdfunding is opgestart via de website Gofundme. “Als we het geld snel kunnen verzamelen zal de cd eind dit jaar uitgebracht worden en gaat Soeur Sourire dit jaar haar wens nog in vervulling. Anders zal het wat langer duren, maar het komt er. Als dat lukt, dan weet ik zeker dat Soeur Sourire van in de hemel eens zal glimlachen naar ons beneden.”