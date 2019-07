VIDEO Elektrische deelsteps populair op skateterrein Betong Rutger Lievens

03 juli 2019

15u33 18 Aalst Er doet een filmpje de ronde waarop te zien is hoe er met de nieuwe elektrische deelsteps op het Aalsters skateterrein wordt gereden. Of dat is toegestaan, is niet duidelijk.

In het filmpje van enkele seconden zijn drie personen met elektrische deelsteps van de stad Aalst te zien. Ze rijden over het skateterrein Betong. Niettegenstaande het financieel niet zo’n beste zet is waarschijnlijk - je betaalt 1 euro voor het gebruik van zo’n step en dan nog eens 15 cent per minuut - is het niet duidelijk of het wel is toegestaan. “Ik weet niet of de steps hiervoor gemaakt zijn. Ik informeer mij”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) in een eerste reactie.