VIDEO. ‘Dingen die Oilsjterse moeders zeggen’ al 90.000 keer bekeken Rutger Lievens

17 juni 2019

13u37 2 Aalst Het filmpje ‘Dingen die Oilsjterse moeders zeggen’ van Leonard Santos is ondertussen 90.000 keer bekeken. Geniet mee van de video waarin Leonard een aantal dingen zegt die iedereen met een Aalsterse moeder wel al eens gehoord heeft.

Leonard Santos baseert zich naar eigen zeggen op ‘Dingen die West-Vlaamse moeders zeggen’ van Jietse Pauwaert op Twitter. In het Aalsters resulteert dat in uitspraken als ‘Zije na nog nie oit a bedde?’ of ‘Ge moetj nie go loeipen mèn patatten ston op.’ of ‘Moeje nog iet emmen ver te drinken? Nieje? Zejet zeker?’

Leonard Santos ging een paar jaar geleden viraal met een gelijkaardige video over Ikea. Met ‘Dingen die Oilsjterse moeders zeggen’ bereikte hij al meer dan 90.000 mensen.