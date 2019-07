VIDEO 11 juli: Kioskconcert van de harmonie 'Niets Zonder Arbeid’, Grote Markt maakt zich klaar voor Christoff Rutger Lievens

11 juli 2019

20u08 0 Aalst Aalstenaars zijn aan het genieten op deze 11 juli. Zopas is het kioskconcert van de harmonie ‘Niets Zonder Arbeid’ afgelopen. Straks is het aan charmezanger Christoff.

Van op de terrasjes van het Vredeplein genoten Aalstenaars van het kioskconcert van de harmonie Niets Zonder Arbeid uit Erembodegem. Ook op de Grote Markt begint het vol te lopen. De zon is al een hele namiddag van de partij, de pintjes staan koud, de Vlaamse Leeuw wappert, wat moet een Vlaming nog meer hebben op 11 juli?

Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) pikte met haar dochters het optreden van Lenny en de Wespen mee op de Grote Markt. “Mijn dag begon met de Vlaamse Leeuw uit te hangen, daarna heb ik de trein naar Brussel genomen voor de toespraken mee te maken. Daarnet ben ik met mijn dochters naar Lenny en de Wespen gaan luisteren en straks is het nog de jaarlijkse afspraak met de Vlaamse Volksbeweging in het Sint-Jozefscollege. 11 juli sluit ik ongetwijfeld af in café Safir op de Grote Markt”, zegt ze.