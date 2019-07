VIDEO 11 juli: Christoff zet Grote Markt in vuur en vlam Rutger Lievens

Aalst De Grote Markt liep vanavond vol voor het optreden van Christoff naar aanleiding van 11 juli. Heel wat trouwe fans vonden het fantastisch om hun held in eigen stad gratis bezig te mogen zien.

Rond 20.30 uur kondigde burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zijn naamgenoot en Christoff aan onder luid applaus. De charmezanger was blij dat er zoveel volk was komen opdagen. “Nooit gedacht dat jullie met zovelen zouden zijn”, zei hij.

Onder de toeschouwers enkele topfans. “Wij zijn hier speciaal voor Christoff”, zegt Tineke De Wolf, een dansende superfan. “Deze zomer zien we hem zeker nog drie keer. Onlangs zijn we naar een optreden van hem geweest in De Werf en naar zijn optreden op de Gentse Feesten gaan we ook.”