Verzet tegen komst psychiatrische gevangenis in Erembodegem neemt toe: “De waarde van onze huizen zal dalen” Rutger Lievens

06 juni 2019

16u02 4 Aalst De stad organiseerde geen infovergadering over de komst van een forensisch psychiatrisch centrum in Erembodegem en dus besloten enkele buren het zelf te doen. In de cafetaria van sporthal Schotte zaten de stoelen vol en de ongerustheid in Erembodegem blijkt groot.

Het buurtcomité dat de vergadering organiseerde, hekelde de manier van communiceren. Eerst via de pers en de buurt werd voor een voldongen feit gezet. Het stadsbestuur had op vraag van de federale overheid een locatie vastgelegd waar de gevangenis voor criminelen die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard moest komen. De Gates-site in Erembodegem blijkt na onderzoek de meest geschikte. Dat de omwonenden dit zonder inspraak in de krant moesten lezen, zit diep.

Alles via de pers vernomen

“Het is goed dat we eens samenkomen. Tot nu toe moesten we alles via de pers vernemen”, zeggen enkele buren van de Gates-site. “Ons gedacht over de plannen? Het is woongebied, dus hoe kan daar nu en gevangenis worden gebouwd? Zolang er zoveel verkeer door onze buurt rijdt, is het eigenlijk ook geen optie dat er zo een grootschalig gebouw bij komt. Eigenlijk hoort het er gewoon niet. Maak er natuurgebied van”, zeggen Philip en Luc. Ook de rest van de tafel is ongerust. “De waarde van onze huizen, die gaat door de inplanting van de gevangenis niet omhoog gaan. Integendeel”, zeggen ze. “En wat als er een van de gevangenen ontsnapt?”

Het buurtcomité is vast van plan om zich te verzetten tegen de komst van de gevangenis en neemt een advocaat onder de arm.

Bedrijven verdwijnen

Diensthoofd Planning Liesbeth Longueville mocht vanwege de stad het komen uitleggen aan de buren. Zij excuseerde zich namens de stad dat er te weinig was gecommuniceerd naar de buren. “Dat was niet verstandig”, zei ze, maar Longueville benadrukte dat het om een project van de federale overheid gaat en niet van de stad. Ze gaf wel nog mee dat het geen grootschalige gevangenis zou worden. “Het wordt een kleinschalige, rustige invulling”, zei ze. De bedrijven die er nu actief zijn, zullen op termijn wel plaats moeten ruimen voor de gevangenis.