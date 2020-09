Versoepeling mondmaskerplicht: “Vanaf nu moet je mondkapje verplicht bij hebben en dragen als het druk is” Rutger Lievens

07 september 2020

15u41 55 Aalst Het stadsbestuur van Aalst versoepelt de mondmaskerplicht. Vanaf nu is het niet meer verplicht het mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Je moet het wel altijd bij hebben. “Dat mondmasker draag je voortaan op de plekken waar je geen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden - ook hier rekenen we dus op de verantwoordelijkheidszin van onze bevolking”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Aalstenaars hebben blijk gegeven van grote burgerzin en ik wil hen daarvoor oprecht bedanken, want daardoor kregen we de situatie onder controle”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Vooreerst wil ik nog even duiden dat de mondmaskerplicht in onze stad er destijds niet zomaar is gekomen, wel integendeel: volgens experten stonden we toen aan het begin van een tweede golf en mijns inziens is het beschermen van onze volksgezondheid primordiaal.”

“Iedereen heeft een forse inspanning geleverd. Nu zien we dat de cijfers onder controle zijn, mede dankzij de goede opvolging en het hanteren van de voorzichtigheidsprincipes door onze bevolking. Ik wil iedereen daarvoor oprecht bedanken. Ook in onze ziekenhuizen is de situatie onder controle, en dus kunnen we overgaan tot een versoepeling van de maatregelen”, zegt D’Haese. “Tijdens deze crisis hebben Aalstenaars blijk gegeven van bijzonder veel burgerzin, en mede daardoor kunnen we evolueren naar een normalere situatie - zowel de bevolking als de lokale economie snakt daar naar.”

Vanaf 12 jaar mondmasker bij hebben

Een nieuwe politieverordening bepaalt dat het vanaf nu voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht is om een mondmasker bij zich te hebben. “Dat mondmasker draag je voortaan op de plekken waar je geen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden - ook hier rekenen we dus op de verantwoordelijkheidszin van onze bevolking”, aldus de burgemeester. “In publiek toegankelijke gebouwen blijft het dragen van een mondmasker verplicht, net als op het openbaar vervoer, in winkels en op markten.”

De lokale veiligheidscel en het stadsbestuur van Aalst volgen de situatie van dag tot dag. “Elke burger en iedereen die ook professioneel betrokken is bij de bestrijding van deze pandemie heeft bovenmenselijke inspanningen geleverd in de strijd tegen het coronavirus. Al deze mensen verdienen een dikke pluim. Ik hoop van harte dat we nu verder richting normaliteit kunnen evolueren. Ons sociaal weefsel, onze ouderen, onze horeca en economie in het algemeen hebben zeer veel geleden onder deze beproeving. Continue opvolging blijft noodzakelijk, doch als we de gekende basismaatregelen inzake hygiëne en afstand houden blijven respecteren kunnen we samen corona verslaan”, zegt hij.