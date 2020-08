Versoepeling mondmaskerplicht: “Op de fiets moet je er geen meer dragen vanaf maandag” Rutger Lievens

21 augustus 2020

18u43 44 Aalst De stad Aalst versoepelt vanaf maandag de mondmaskerplicht voor fietsers. Geen enkele fietser moet vanaf dan nog een mondmasker dragen. Je moet het wel ten allen tijde bij hebben. Wie zich te voet verplaatst is wel nog verplicht er een te dragen. Dat is beslist op de veiligheidscel van de stad.

De Fietsersbond had de afgelopen dagen kritiek op de mondmaskerplicht voor fietsers. De belangenorganisatie voor de fietsers vond het niet correct dat een sportfietser er geen moest dragen en wie naar zijn werk fiets wel. De stad past dat nu aan. “Vanaf maandag hoef je er geen meer te dragen als je je verplaatst met een voertuig of een rijwiel. Niet alleen fietsers zijn vrijgesteld, ook bijvoorbeeld wie zich met een step verplaatst moet geen mondmasker aantrekken”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het is wel belangrijk dat je een bij je hebt.”

Ook werkt de stad aan de voorbereidingen van een coronaveilige start van scholen en sportclubs. “We zouden willen dat elke sportclub en elke school een coronaverantwoordelijke aanstelt. Een soort van preventieadviseur voor scholen en sportclubs die waakt over alles wat de preventie van corona aanbelangt. Die is dan een aanspreekpunt voor de stad”, zegt D’Haese.