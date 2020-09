Versoepeling mondmaskerplicht komt eraan: “Dan alleen nog mondmasker op drukke plaatsen” Rutger Lievens

02 september 2020

15u35 0 Aalst Ook in Aalst komt er een versoepeling van de mondmaskerplicht aan, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Op dit moment moet je een mondmasker dragen in de bebouwde kom van Aalst, als je je te voet verplaatst. Op de fiets of step hoeft het sinds kort niet meer. Nu de cijfers de goeie richting uit gaan, overweegt de burgemeester om de mondmaskerplicht voor voetgangers eveneens te versoepelen. “Dat komt eraan. Ik denk dat we best evolueren naar een mondmaskerplicht op drukke plaatsen, zoals in winkelstraten. In de rest van de stad en deelgemeenten moet je dan geen mondmasker opzetten als het niet druk is, maar het wel bij je hebben”, zegt de burgemeester.

Voorlopig is dit nog niet beslist en moet je in de hele bebouwde kom een mondmasker dragen als je je te voet verplaatst. De volgende veiligheidscel van Aalst vindt dinsdag plaats, maar vermoedelijk beslist de burgemeester eind deze week al om de mondmaskerplicht aan te passen.