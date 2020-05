Verslagenheid groot nadat Jan(50) het leven laat bij verkeersongeval: “Jan was geliefd bij iedereen” Koen Baten

20 mei 2020

11u42 0 Aalst Jan Van Renterghem (50) uit Aalst kwam gisteren om het leven bij een dramatisch verkeersongeval op de E34 in Mol-Postel, vlakbij de Nederlandse grens. Het kwam tot een kop- staartaanrijding tussen enkele vrachtwagens waarbij Jan gekneld zat in een van de voertuigen. Hij overleed later aan zijn verwondingen. “Jan was overal welgekomen”, klinkt het bij Aalsterse carnavalgroep Kledde Me Vel.

Het zware ongeval gebeurde gisterenmiddag kort voor 16.00 uur op de E34. Drie vrachtwagens raakten er betrokken in een kop-staartaanrijding. Een van de vrachtwagens vloog hierbij ook in brand want had een brandbaar product mee aan boord. Aalstenaar Jan Van Renterghem zat geklemd in zijn voertuig en overleed aan zijn verwondingen.

Op de Facebookpagina van Jan regende het gisteren reacties van verslagenheid. Heel wat vrienden en kennissen reageerden vol ongeloof op zijn overlijden en zijn zwaar aangeslagen. Zoals bijna elke Aalstenaar leefde Jan ook voor het Aalsters carnaval. Hij was sympathisant bij AKV Kledde Me Vel, waar ook een van zijn zonen lid van was sinds vier jaar. De groep reageert ook erg aangeslagen op het overlijden. “Jan was een fantastische mens. Iedereen zag hem graag komen en hij was enorm geliefd in de hele omgeving", klinkt het bij de groep.

“Zijn oudste zoon is sinds vier jaar lid van onze carnavalsgroep. Zo raakte ook Jan steeds meer betrokken bij onze groep. Hij was geen lid maar stond wel altijd voor ons klaar en was bereid om in te springen waar nodig.” Jan leefde voor het chauffeur zijn en deed zijn job ook enorm graag. Hij was ook altijd chauffeur van de pompierswagen van de carnavalsvereniging. “Of het nu voor de Ronde van Vlaanderen, carnaval of het Jefkes Kindercarnaval was, als hij een plaatsje had in zijn agenda kwam hij met veel plezier buiten voor de groep.”

Voor de hele carnavalsgroep was hij een echte ‘Kledde’. “Jan was iemand die tijdens carnaval drie dagen tal van onnozele streken kon uithalen, zoals het hoorde. Tijdens onze zotte driedaagse had hij altijd zin om mee op stap te gaan tijdens carnaval. We gaan hem echt enorm hard missen, niet alleen tijdens carnaval, maar heel het jaar door op elke gelegenheid waar Jan aanwezig zou zijn", klinkt het vanuit de hele groep.

Kledde Ma Vel plaatste ook een bericht op Facebook als eerbetoon. “Wij willen daarnaast de familie heel veel sterkte wensen met dit tragische verlies en wij hopen dat ze de tijd krijgen om alles te verwerken", klinkt het.