Verslagen reacties na overlijden 33-jarige trucker uit Hofstade

07 februari 2020

10u59 45 Aalst Er komen heel wat reacties na het overlijden van de 33-jarige Kevin Scheerlinck uit Hofstade. De dertiger overleed na een crash met zijn vrachtwagen van de firma Gabriëls. Bij het ongeval vatte de vrachtwagen vuur. Kevin had geen enkele kans om nog te ontsnappen aan de vlammenzee.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur op de rotonde ter hoogte van de N42 in Godveerdegem, deelgemeente van Zottegem. De 33-jarige bestuurder reed in de richting van Geraardsbergen toen hij plots aan het slingeren raakte. Hij kantelde en ging over de kop waarna zijn vrachtwagen meteen vuur vatte.

De 33-jarige Kevin Scheerlinck overleefde het tragische ongeval niet. De jonge man was erg bekend in Aalst en omgeving, waardoor er heel wat reacties komen op zijn overlijden. Hij was een van de oprichters van carnavalsgroep AKV Geschalotterd. Zij reageerden op hun pagina op sociale media na het overlijden. “Wij willen de familie en vrienden van Kevin een hart onder de riem steken na het tragische overlijden van een van onze oprichters van de carnavalsgroep", klinkt het.

Ook bij andere carnavalsgroepen was Kevin bekend. De dertiger uit Hofstade was ook een fervent supporter van Eendracht Aalst. Ook zij plaatsten gisterenavond een bericht op hun pagina. “Met droefenis vernam onze club dat supporter Kevin Scheerlinck (33) vandaag overleed bij een verkeersongeval. Onze innige deelneming en veel sterkte aan Isabella, de kindjes, familie en vrienden van Kevin", klonk het.

De vrachtwagenbestuurder reed voor de firma Gabriëls uit Hofstade. Zijn vrachtwagen zat vol stookolie toen het ongeval gebeurde. Hij laat een vrouw en twee jonge kindjes achter.