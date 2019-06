Verschillende voertuigen bekrast in binnenstad Aalst Koen Baten

21 juni 2019

De politie heeft donderdagnamiddag op vier verschillende locaties vaststellingen gedaan van voertuigen die bekrast en beschadigd werden door vandalen. De meldingen situeren zich tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De feiten speelden zich op de Graanmarkt, Withuisstraat, Slotstraat en de Dokter André Goffaertstraat. Op elk voertuig werden verschillende krassen teruggevonden.

Op het voertuig in de Graanmarkt werden ook enkele deuken vastgesteld. In de Withuisstraat ging het zelf nog iets verder. Daar werden ook de banden plat gestoken en de ruitenwissers omgeplooid. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders zou gaan.