Verschillende bewoners uit Aalst opgelicht via internet Koen Baten

25 november 2019

18u07 9 Aalst De Aalsterse politie heeft dit weekend verschillende meldingen gekregen van oplichting via het internet. In totaal werden vier klachten ingediend bij de politie. Hoe de oplichters te werk gingen is niet duidelijk. De slachtoffers hebben telkens een financieel nadeel geleden.

De feiten speelden zich af op zaterdag 23 november en zondag 24 november. De eerste twee feiten vonden plaats op 23 november op de Leo Béthunenlaan en de Hof Ten Bergestraat in Aalst. Het eerste feit werd gemeld omstreeks 17.30 uur, het tweede feit rond 18.15 uur.

Ook zondag werd er bij de politie melding gemaakt van oplichting via het internet met een financieel nadeel. Dit keer op de Immerzeeldreef en in de Langestraat. Hoeveel de daders konden buitmaken is niet duidelijk. Ook wie er achter de oplichting zit, wordt nog onderzocht.