Verrassing op Vaderdag: vader met dubbele beenbreuk krijgt radiozender over de vloer Rutger Lievens

09 juni 2019

11u38 5 Aalst Willy Guns uit Erembodegem is met een dubbele beenbreuk nog een tijdje aan zijn bed gekluisterd, maar om de pijn te verzachten kreeg hij op Vaderdag wel een mooie verrassing. Zijn dochter Cindy won de Vaderdag-wedstrijd op radiozender City Music en zo kreeg Willy de radio over de vloer.

Op 3 mei sloeg het noodlot toe bij de familie Guns. “Ik deed een karwei op een ladder en toen ik wou naar beneden komen schoof die weg. Mijn eigen stomme fout, ik had ze niet goed geplaatst. Ik raakte met mijn been tussen de ladder en viel slecht. Resultaat: met de ambulance naar het ziekenhuis en een dubbele beenbreuk. Hoe lang de revalidatie zal duren, dat weet ik niet precies”, zegt Willy uit Erembodegem van in zijn ziekbed.

Om de pijn te verzachten deed dochter Cindy mee aan de Vaderdag-actie van de Aalsterse radio City Music. Luisteraars konden een briefje schrijven naar de redactie en de radio overtuigen dat hun vader de verrassing het meeste verdiende. Cindy legde de situatie uit en overtuigde City Music. “Dankzij sponsors Trejense Tripel, Wijnhuis De Decker en Exquisit kunnen we enkele vaders een mooie verrassing bezorgen vandaag”, zegt het team van City Music.