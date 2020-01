Verpakkingsvrije winkel Ohne wint de Groene Pluim Rutger Lievens

27 januari 2020

12u04 1 Aalst De nieuwe verpakkingsvrije winkel in Aalst, Ohne, heeft de Groene Pluim gewonnen. Ohne is gevestigd in de Stationsstraat.

Groen reikte op vrijdagavond 25 januari voor de vifjtiende maal de Groene pluim uit. “Met dit initiatief willen we organisaties, individuen die zich inzetten voor een leefbaarder, duurzamer en socialer Aalst in de bloemetjes zetten”, zo zegt Groen-voorzitter Andreas Verleysen. “We feliciteren Ohne die na een zeer spannende stemming als winnaar uit de bus kwam.”

Verpakkingsvrije winkel Ohne opende eind vorig jaar de deuren in de stationsstraat. “We zetten in op drie pijlers: duurzaamheid, lokale producten en het biologische”, aldus Marianne Maes, die de prijs in ontvangst mocht nemen.

De vijf andere genomineerden dit jaar waren Groendruk, Denderstroom, de buurtcomités voor de Kluizen en het Esplanade en vzw Parol. Dit jaar zijn er meer dan 2.000 stemmen uitgebracht om de winnaar te verkiezen.