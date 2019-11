Verpakkingsloze kruidenier Ohne opent de deuren in de Stationsstraat Rutger Lievens

08 november 2019

19u33 12 Aalst De eerste verpakkingsloze kruidenier van Aalst heeft de deuren geopend. Ohne Aalst bevindt zich in de Stationsstraat. Je brengt er je eigen zakjes, potjes of flesjes mee en vult die in de winkel.

De uitbaatster en eigenaar van Ohne in Aalst heet Marianne Maes (25). Ze bleef na haar schooltijd in Aalst plakken en vond dat de stad klaar is voor een verpakkingsloze kruidenier. Er bestaat al een Ohne-winkel in Zwalm en twee in Gent. “Het nieuws dat er ook een in Aalst zou openen, werd goed onthaald. Er waren enorm veel toffe reacties. Aalst is er klaar voor. Het is nu of nooit”, zegt ze. Ohne Aalst zal zoveel mogelijk producten uit de regio verkopen. “Mijn eigen vriend is groenteboer bij De Groentelaar. Je zal hier alles vinden wat je in een supermarkt ook vindt, alleen zonder verpakking. In de toekomst zullen we ook vlees verkopen”, zegt ze. Het assortiment is nu al zeer uitgebreid, van zuivelproducten tot wasmiddel en verzorgingsproducten.