Verpakkingsarme winkel Ohne opent op 8 november Rutger Lievens

29 oktober 2019

15u42 0 Aalst Op 8 november opent de nieuwe Ohne-winkel in de Stationsstraat 3 in Aalst. Ohne staat voor verpakkingsarm, lokaal en bio. Je kan er terecht voor voeding, drank, verzorgingsproducten, huishoudelijke producten en gebruiksgoederen.

Minder plastic verpakkingen in de vuilnisbak én lekker lokaal en biologisch eten: dat is in een notendop waar het bij Ohne allemaal om draait. De verpakkingsarme winkel opent op 8 november in Aalst met een afterwork-drink.

Hoe het precies werkt bij Ohne, die info vind je op de website. Het komt hierop neer: neem een eigen pot, doosje, zak of fles mee. Weeg vervolgens zelf je recipiënt aan de ingang, in ruil hiervoor krijg je een gewichtscode. Vul je recipiënt met een product naar keuze. Aan de kassa wordt het geheel gewogen en het gewicht van je recipiënt afgetrokken. Vanaf 8 november kan je het zelf ontdekken in de winkel.