Vernieuwing spoorwegbrug Tolstraat in Nieuwerkerken: “Acht maanden geen verkeer mogelijk” Rutger Lievens

06 juli 2020

16u35 0 Aalst Vanaf 3 augustus start Infrabel met werken aan de spoorwegbrug in de Tolstraat in Nieuwerkerken. Vanaf dan zal er acht maanden geen verkeer mogelijk zijn over de brug.

Infrabel vernieuwt de spoorwegbrug ter hoogte van de Tolstraat te Nieuwerkerken. Hierdoor is de Tolstraat vanaf 3 augustus gedurende acht maanden onderbroken voor doorgaand verkeer. “Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, start deze zomer nog met de eerste voorbereidende werken voor het vernieuwen van de spoorwegbrug in de Tolstraat in Nieuwerkerken”, zegt de stad Aalst.

Deze boogbrug van meer dan 110 jaar oud heeft het eind van zijn levensduur bereikt en moet vervangen worden door een nieuw exemplaar. “Begin juli voert de aannemer enkele voorbereidende werken uit (plaatsen van de werfkeet, vrijmaken van terreinen). Tijdens het bouwverlof van 13 juli tot en met 2 augustus wordt er niet gewerkt. Na het bouwverlof, op 3 augustus, wordt de brug afgesloten voor alle verkeer dit tot het voorjaar 2021. Alle woningen zullen steeds bereikbaar blijven tijdens de werken.”

De Spechtmeersstraat wordt een eenrichtingsstraat van Bergstraat naar Bremtstraat. Er is ook een omleiding via de Huytstraat en de Bergstraat.

