Verkoopster spreekt verdachte klanten aan en ontdekt dat ze veiligheidssysteem van kledij hebben gehaald Koen Baten

04 maart 2020

17u59 2 Aalst Een alerte verkoopster merkte woensdagmiddag in kledingzaak NR4 op de Molendries in Aalst twee verdachte klanten op. De dames, een van middelbare en een van jonge leeftijd, gedroegen zich erg verdacht. Toen een verkoopster hen toonde dat er camera’s waren, sloegen ze op de vlucht.

Even later merkte de verkoopster een zak gevuld met kleren op in de kleedhokjes. Daar was de veiligheid al van verwijderd. In totaal ging het om een 25-tal kledingstukken. De dames konden ongestoord hun gang gaan. Een van de twee zou telkens voor afleiding gezorgd hebben. De dames spraken Frans en een van hen mankte.

In dezelfde winkel in Zottegem gebeurde eerder al een soortgelijke diefstal. Daar konden de daders wel met dertig kledingstukken gaan lopen. Het is niet duidelijk of het om dezelfde personen zou gaan.

Beide dames werden goed gefilmd en zijn herkenbaar in beeld gebracht. De verkoopsters overwegen nu om naar de politie te stappen met de beelden. Tegelijk willen ze ook andere winkeluitbaters waarschuwen.