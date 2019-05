Verkiezingen in Aalst verlopen vlot: “Hier en daar wat file, maar geen technische problemen” Rutger Lievens

26 mei 2019

13u32 4 Aalst De stembusgang in Aalst verloopt relatief vlot. Er waren zo goed als geen technische problemen, al was het hier en daar wel wat aanschuiven.

Een lange rij mensen stond deze middag te wachten in het stemlokaal in de Oude Gentbaan in Aalst. “Vorige keer liep ik binnen en buiten, nu was het toch wat aanschuiven. Ik ben toch een dikke 25 minuten kwijt geweest”, zegt kiezer Bruno.

In het nieuw administratief centrum aan het Werfplein zitten de vrederechters en de administratieve krachten om alles in goede banen te leiden. “In Aalst zijn er 80 stembureaus verdeeld over 19 locaties. Tot nu toe zijn er geen noemenswaardige technische problemen geweest. Een paar computers werkten niet, maar dat is altijd zo”, zegt Jan De Ridder van de stad Aalst. Vandaag mag er nog tot 16 uur gestemd worden in Aalst. “De resultaten worden verzameld in het nieuw administratief centrum van Aalst, waar ook de resultaten van Lede en Erpe-Mere samen worden gebracht.”