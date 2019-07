Verkenners scouts Alowis bereiken top Chipka-pas Rutger Lievens

23 juli 2019

20u10 16 Aalst De verkenners van scouts Alowis uit Aalst zijn op trektocht in Bulgarije en zonden ons enkele foto’s door. Ze wandelden op de Chipka-pas, het gebergte waarnaar het Eiland Chipka in Aalst vernoemd is.

“Op de ene foto zie je ons op 2.700 meter hoogte in het Rila-gebergte. Op de tweede foto staan we op de Chipka-pas in de zusterstad van Aalst: Gabrovo”, laten de scouts van Alowis weten. “We zijn op trektocht door heel Bulgarije. We stappen van het Rila-gebergte naar Gabrovo, zo naar Obsor aan de kust om te eindigen in Sofia.”